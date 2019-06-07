Сочная как персик! Звезда реалити-шоу соблазняет фанатов своими формами

Джорджия, известная по участию в шоу «Британский остров любви», опубликовала фотографию в Instagram, на котором похвасталась крошечным купальником и безупречной фигурой.

«Ничего себе! Я бы тоже хотела так выглядеть. Честно говоря, я на 15 лет старше вас и мать двоих детей. Выглядите вы явно лучше, будем реалистами», - прокомментировала снимок одна из подписчиц девушки.