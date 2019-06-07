Пт, 7.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Рапунцель, ты ли это?! Звезда Playboy из Эстонии показала пикантный кадр, сделанный на природе

Рапунцель, ты ли это?! Звезда Playboy из Эстонии показала пикантный кадр, сделанный на природе

ФОТО: Mari Metsallik

Бывшая звезда Playboy из Эстонии Мари Метсаллик опубликовала красивую летнюю фотографию в Instagram.

На этой фотографии Мари сидит посреди зелени и наслаждается солнечной погодой в крошечном бикини и шортах. Нельзя оставить без внимания и ее роскошные волосы, которые слегка колеблются на ветру.

Напомним, в 2010 году Метсаллик стала настоящей звездой Playboy. Девушка даже посещала дом Хью Хефнера. 

В 2014 году Мецаллик опубликовала книгу «Дневник управляющей лесом», где она описала свое представление о жизни, природе, питании и быта человека.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ