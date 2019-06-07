Рапунцель, ты ли это?! Звезда Playboy из Эстонии показала пикантный кадр, сделанный на природе

Бывшая звезда Playboy из Эстонии Мари Метсаллик опубликовала красивую летнюю фотографию в Instagram.
На этой фотографии Мари сидит посреди зелени и наслаждается солнечной погодой в крошечном бикини и шортах. Нельзя оставить без внимания и ее роскошные волосы, которые слегка колеблются на ветру.
Напомним, в 2010 году Метсаллик стала настоящей звездой Playboy. Девушка даже посещала дом Хью Хефнера.
В 2014 году Мецаллик опубликовала книгу «Дневник управляющей лесом», где она описала свое представление о жизни, природе, питании и быта человека.