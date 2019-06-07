День обещает быть удачным! Гороскоп на пятницу, 7 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)

Период испытаний заканчивается, можете выдохнуть и приниматься за новые проекты или заняться самообразованием, пока есть удачная возможность, пишет Segodnya.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Скорее всего в ближайшее время вы будете загружены работой, всему виной – период отпусков. И если вы еще не знаете, где проведете свой, – самое время подумать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Нынешний день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни, неожиданное известие заставит ненадолго забыть о сердечных увлечениях.

Рак (22 июня – 22 июля)

День может быть достаточно спокойным, если вы сумеете все неприятности воспринимать без эмоций. А вечер подарит вам приятную встречу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Пришло время подумать о том, где провести отпуск. Сегодня вам может попасться достаточно удачный вариант по цене и качеству – не упустите его.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Если вы планировали заняться новым делом – сегодня удачное время для его воплощения. Кстати, вам бы не помешало заручиться поддержкой коллег.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Возможно, вы потеряете интерес к прежнему виду деятельности, значит, самое время заняться поиском новой работы. Верьте в лучшее и, все получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Нынешний день просто создан для долгосрочного планирования. Определитесь с дальнейшими целями и продумайте пути их достижения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

От вашей выдержки и рассудительности будут зависеть гармоничные отношения с партнером. Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День обещает быть насыщенным интересными событиями. Но вы сможете добиться успеха только при том условии, что реально оцените свои возможности.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Скорее всего в ближайшее время вам удастся улучшить свое финансовое положение. Этот день благоприятен для шопинга, но не увлекайтесь покупками.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)