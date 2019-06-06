Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

По словам Алибасова-младшего, создатель группы «На-На» не приходил в сознание с вечера 5 июня. «Он спит со вчерашнего [вечера], я вышел из его палаты час назад», — сказал сын продюсера. Отмечается, что эту информацию подтвердили участники музыкального коллектива «На-На», приехавшие навестить Алибасова в больнице.

Вместе с тем ранее 5 июня появилась информация о том, что Алибасов, будучи в больнице, подписалновое завещание. Согласно документам, он завещал элитную московскую квартиру своему сыну Бари, а авторские права на творческое наследие, произведения и названия группы «На-На» оставил участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.