В здании 1920 годов по адресу Kadaka tee 141 находился популярный ресторан Umami. К сожалению, здание мешало застройщику, который после сноса посторит на этом место очередной многоквартирный дом.

«В сложившейся ситуации нет хорошего решения», - сказал Михаил Кылварт. Мэр отметил, что бывшая дача - это красивое здание, но Совет национального наследия не посчитал его достойным защиты как 11 лет назад, когда был составлен подробный план, так и сейчас.

В среде petitsioon.ee люди собирали подписи для сохранения здания, но, к сожалению, подписи граждан не имеют права предотвращать снос домов. Эстонский совет национального наследия вручит одну из медалей за Медвежью услугу фирме, которая сносит здание.