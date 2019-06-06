Чт, 6.06.2019
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Галерея: RIP Umami — смотри, как сносят здание любимого таллиннцами ресторана

Начался снос здания, в котором до недавнего времени находился горячо любимый многими таллиннцами ресторан Umami. Горуправа столицы не увидела возможности сохранить здание.

В здании 1920 годов по адресу Kadaka tee 141 находился популярный ресторан Umami. К сожалению, здание мешало застройщику, который после сноса посторит на этом место очередной многоквартирный дом.

«В сложившейся ситуации нет хорошего решения», - сказал Михаил Кылварт. Мэр отметил, что бывшая дача - это красивое здание, но Совет национального наследия не посчитал его достойным защиты как 11 лет назад, когда был составлен подробный план, так и сейчас.

В среде petitsioon.ee люди собирали подписи для сохранения здания, но, к сожалению, подписи граждан не имеют права предотвращать снос домов. Эстонский совет национального наследия вручит одну из медалей за Медвежью услугу фирме, которая сносит здание.

Медаль за Медвежью услугу - это символическое клеймо Общества, которое ежегодно выдается лицу или учреждению, которое наносит самый большой ущерб нашему культурному наследию в течение года.

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