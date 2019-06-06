Чт, 6.06.2019
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Ким Кардашян оказалась родственницей короля Шотландии

Kim Kardashian-West

ФОТО: Jennifer Graylock / PA Wire/PA Images

38-летняя голливудская дива Ким Кардашьян оказалась родственницей первого шотландского короля, а также экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, пишет Сегодня.

Согласно проведенному исследованию журналистами издания Daily Record, Кардашьян и все ее сестры являются прямыми потомками национального героя Роба МакГрегора, более известным как Роб Рой. Также это родство делает ее потомком первого шотландского короля Кеннета I, правившего страной в 843-858 годах. Журналист местного издания обнаружил их связь благодаря дочери Кортни Кардашян Пенелопы, второе имя которой Скотленд.

"Я был уверен, что у них должны быть родственники в Шотландии. Но я не подозревал, что их генеалогическое древо уходит корнями так далеко в историю нашей страны. В принципе, Ким могла бы претендовать на трон",

– рассказал журналист издания.

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