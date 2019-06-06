Вот как сын отблагодарил своих родителей за годы любви и заботы

Они не представляют, что я купил его [дом] для них, и я мечтал об этом дне столько, сколько себя помню. Мои родители сделали так много для меня и моих братьев и сестер. И я всегда буду им обязан. Они сделали так много, стольким пожертвовали за 33 года брака просто для того, чтобы видеть нас счастливыми ... Подрастая, я никогда ни в чем не нуждался. У меня всегда были подарки под елкой, еда на столе и крыша над головой. Они проделали великолепную работу, а мы даже не знали об их ежедневных испытаниях. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то что позволили мне сделать это. Это так много для меня значит. Они заслуживают этого, они отличные родители. Бог - это добро. Всегда. Я люблю вас, ребята.