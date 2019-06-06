Актриса Дарья Мороз сменила имидж

Актриса театра и кино Дарья Мороз поменяла цвет и длину волос. Актриса опубликовала в Инстаграм фото после посещения салона красоты. Стрижку сделали и дочке Дарьи, рожденной в браке с режиссером Константном Богомоловым, пишут Аргументы.
Дарья восстановила свой цвет волос. Но длину сняли, влосы стали совсем короткими. Возможно, брюнеткой актрисе пришлось стать для какой-то роли в театре или для съемок в фильме. Про дочку Дарья написала, что девочка сама решала, отстричь ей челку или нет и какую длину волос оставить.
Союз актрисы и режиссера, напомним, распался. Новая возлюбленная Богомолова Ксения Собчак - блондинка.