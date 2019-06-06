Умер российский актёр, снявшийся в «Санта-Барбаре»

— Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом... — написал Виторган.

В сообщении говорится, что смерть Кузнецова наступила в девять часов утра. Причина смерти не сообщается. В 2014 году у него обнаружили онкологическое заболевание.

Как отмечают СМИ, в США актёр переехал после того, как развёлся со своей супругой Юлией Рутберг.