«Всех обломал»: адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова

По его словам Жорина, документ был составлен около семи лет назад.

7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал, — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei)

Накануне в СМИ появилось сообщение, что Бари Каримыч доставлен в больницу имени Н. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока. Подробности произошедшего не раскрываются.

После того, как журналисты распространили слухи о смерти продюсера, родные и пресс-секретарь звезды выступили с заявлением, что Бари Каримыч жив, но его состояние тяжелое.

Медики диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени и желудка второй степени, а также ожег дыхательных путей.

В свою очередь бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что все, что он знает - это то, что состояние Алибасов тяжелое. Продюсер три дня проведет на обезболивающих препаратах, а потом его возможно прооперируют.

Telegram-канал Baza пишет, что к звезде не пускают его супругу Лидию Федосееву-Шукшину.