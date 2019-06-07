Сильвии Ильвес пришлось отдать любимцев в приют из-за расставания с женихом

До расставания 36-летний предприниматель Яак Каллага и Сильвия проживали в съемном доме. Теперь же, неожиданные обстоятельства поставили Сильвию перед тяжелым решением - отдать своих домашних любимцев в приют для животных, ведь снять жилье, в котором разрешается проживать с питомцами, не так легко.

ФОТО: Erakogu

«Мой жених очень любит животных, как и я», - рассказывала она в конце прошлого года во время передачи на канале Kanal 2. Тем не менее, после расставания, когда пришлось выбирать между жильем для себя и детей и животными, выбор пришлось сделать в пользу детей.

«Я уже все глаза выплакала», - признается виолончелистка.

В понедельник арендодатель сообщил Сильвии, что им придется освободить дом. «Найти жилье для четырех детей, кошек и собак трудно», - признается она. По словам Сильвии, собак, которых еще щенками взяли из приюта, пришлось отдать в Приют для животных на Пальяссааре. «Я не знаю, нашли ли они нового владельца, но я надеюсь, что они найдут общий дом», - говорит Сильвия.

Согласно информации на сайте приюта, обе собаки нашли новый дом, правда не общий.