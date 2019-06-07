Сильвии Ильвес пришлось отдать любимцев в приют из-за расставания с женихом
26-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в составе коллектива Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении» в 2009 году, рассталась со своим женихом и отцом своего четвертого ребенка. А это означает, что женщине пришлось искать для себя и детей новое жилье...
До расставания 36-летний предприниматель Яак Каллага и Сильвия проживали в съемном доме. Теперь же, неожиданные обстоятельства поставили Сильвию перед тяжелым решением - отдать своих домашних любимцев в приют для животных, ведь снять жилье, в котором разрешается проживать с питомцами, не так легко.
«Мой жених очень любит животных, как и я», - рассказывала она в конце прошлого года во время передачи на канале Kanal 2. Тем не менее, после расставания, когда пришлось выбирать между жильем для себя и детей и животными, выбор пришлось сделать в пользу детей.
«Я уже все глаза выплакала», - признается виолончелистка.
В понедельник арендодатель сообщил Сильвии, что им придется освободить дом. «Найти жилье для четырех детей, кошек и собак трудно», - признается она. По словам Сильвии, собак, которых еще щенками взяли из приюта, пришлось отдать в Приют для животных на Пальяссааре. «Я не знаю, нашли ли они нового владельца, но я надеюсь, что они найдут общий дом», - говорит Сильвия.
Согласно информации на сайте приюта, обе собаки нашли новый дом, правда не общий.
После переезда в семье осталась только одна рыжая кошка. «Она будет с нами, и мы не будем спускать с нее глаз. Черная кошка попала под машину, а другая кошка пропала после прогулки в лесу в Пирита», - рассказала она.