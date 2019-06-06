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В Москве госпитализировали Александра Панкратова-Черного
Названа причина!

Александр Панкратов-Черный

ФОТО: SCANPIX

Актёр Александр Панкратов-Чёрный госпитализирован. Как сообщает Mash, он находится в тяжёлом состоянии.

По данным Mash, артисту стало плохо сегодня утром. Он упал в обморок, после чего вызвали скорую. Медики приняли решение госпитализировать Панкратова-Чёрного.

Супруга Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова объяснила Лайфу, почему артист был госпитализирован. По её словам, у актёра упало давление.

— Всё в порядке, просто упало давление. Жара такая, конечно. Сейчас домой уже приедет. Был на съёмках фильма и вот. Ничего страшного, — поясняет Монахова.

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