Чт, 6.06.2019
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  • Иделаьное тело: Кайли Дженнер подчеркнула аппетитные формы белоснежным купальником

Иделаьное тело: Кайли Дженнер подчеркнула аппетитные формы белоснежным купальником

Pictured: Kylie Jenner <br> Mandatory Credit © LCLA/Broadimage<br> 61st Annual GRAMMY Awards - Arrivals<br> <P> 2/10/19, Los Angeles, California, <br> <P> <B>Broadimage Newswire</B><br> Los Angeles 1+ (310) 301-1027<br> New York 1+ (646) 827-9134<br> sales@broadimage.com<br> http://www.broadimage.com<br>

ФОТО: LCLA/Broadimage / LCLA/Broadimage

Фото Кайли Дженнер в купальнике всегда вызывают у публики восторг.

 В последнее время Кайли Дженнер настолько занята запуском новой линии косметики по уходу за лицом, что, в отличие от своих сестер и звездных подруг, даже не публикует типичные летние фотографии в бикини. Поклонники уже успели соскучиться за роскошными формами Кайли, как она таки порадовала свою многомиллионную аудиторию в Instagram и разместила кадр, на котором позирует в облегающем купальнике. 

Белоснежный купальный наряд подчеркнул все достоинства фигуры знаменитости, которыми восхищаются ее подписчики. Кажется, все таки ничто не может отвлечь Дженнер от регулярных фотосъемок и активного ведения своего блога, ведь это - ее жизнь. Что ж, не сомневаемся, что на протяжении следующих месяцев мы увидим еще далеко не одно горячее фото Кайли в бикини!

Смотри фото здесь!

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