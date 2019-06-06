Иделаьное тело: Кайли Дженнер подчеркнула аппетитные формы белоснежным купальником

В последнее время Кайли Дженнер настолько занята запуском новой линии косметики по уходу за лицом, что, в отличие от своих сестер и звездных подруг, даже не публикует типичные летние фотографии в бикини. Поклонники уже успели соскучиться за роскошными формами Кайли, как она таки порадовала свою многомиллионную аудиторию в Instagram и разместила кадр, на котором позирует в облегающем купальнике.

Белоснежный купальный наряд подчеркнул все достоинства фигуры знаменитости, которыми восхищаются ее подписчики. Кажется, все таки ничто не может отвлечь Дженнер от регулярных фотосъемок и активного ведения своего блога, ведь это - ее жизнь. Что ж, не сомневаемся, что на протяжении следующих месяцев мы увидим еще далеко не одно горячее фото Кайли в бикини!