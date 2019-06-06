Львам необходим отдых: гороскоп на 6 июля

День высокой активности, хотя и не всегда оправданной. Многим свойственно браться за новые дела, не обдумав все толком и не оценив своих сил. Такой подход приносит неожиданные плоды, в одних случаях – обнадеживающие, в других – разочаровывающие. В данной ситуации важным становится фактор личного везения; если вы не можете отнести себя к числу безусловных счастливцев, откажитесь от опрометчивых поступков, проявите осмотрительность, пишет Дворец.
В личных отношениях инициативу склонны проявлять те, кто обычно предпочитает быть ведомым, не принимать самостоятельных решений и не нести ответственности. Поначалу это будет вносить в естественный ход событий путаницу, но довольно быстро выяснится, что у происходящего есть как минусы, так и плюсы.
Овен
Овны жаждут героических подвигов и головокружительных побед, но поле для военных действий выбирают не самое подходящее. Дома вам определенно будет тесновато, поэтому стоит задуматься об участии в общественных мероприятиях или активном отдыхе не свежем воздухе. Отличный вариант – найти для себя полезное и сложное дело, на котором можно полностью сосредоточиться.
Тонкости человеческих отношений, необходимые для подлинного понимания близких людей, ускользают от внимания Овнов. Зато представители данного знака легко завязывают романтические знакомства и находят новых поклонников.
Телец
На людях Тельцы проявляют лучшие стороны своего характера, излучают энергию и оптимизм. Это помогает представителям данного знака завязывать интересные знакомства, прекрасно проводить время в любой компании. Наиболее амбициозные особы могут обзавестись и полезными деловыми связями, отыскать во всех отношениях замечательных союзников.
Дома вы будете в большей степени подвержены негативным эмоциям, но это не помешает блестяще справиться с накопившимися бытовыми проблемами. Нежелательно руководить и манипулировать близкими, даже если это кажется вам исключительно полезным – сегодня подобные действия будут иметь особенно пагубные последствия.
Близнецы
День хорош, интересен и увлекателен, но крайне утомителен. Близнецы, обычно не испытывающие недостатка в жизненной энергии, сегодня сами на себя не похожи: они остро нуждаются в эмоциональной поддержке близких, восстановлении душевных сил. Помочь в этом нелегком деле может общение с любимым человеком. Одиноким представителям знака звезды советуют настроиться на романтический лад – в личной жизни могут произойти перемены самые невероятные.
По мере сил избегайте занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками, старайтесь больше отдыхать. Не пренебрегайте косметическими процедурами.
Рак
Попытки провести время с пользой едва ли увенчаются успехом: неожиданные события помешают Ракам реализовать свои планы на этот день. Не стоит отчаиваться – у вас остается прекрасная возможность порадовать себя, насладиться общением с близкими людьми, завести новые знакомства. Избегайте излишней самокритики и прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки верны и полезны.
Звезды говорят о снижении жизненного потенциала и возможном ухудшении самочувствия. Велика вероятность мелких травм. Под влиянием позитивных тенденций находится сфера финансов, здесь возможны значительные перемены к лучшему.
Лев
Львам совершенно необходим спокойный отдых. Наступил один из тех дней, когда все валится из рук, поэтому за важные дела браться не следует, да и от занятий, требующих высокой концентрации внимания, лучше отказаться. Зато ваше стремление к общению звезды обещают всячески поощрять. Сегодня у вас не будет оснований жаловаться на невнимание друзей или отсутствие интереса со стороны представителей противоположного пола.
Звезды советуют сосредоточиться на приятных занятиях, одним из которых может стать шопинг. Хорошо сложатся и поездки. Активный отдых нежелателен, равно как и изнурительная физическая работа.
Дева
День совершенно не подходит для решения сложных задач, самоотверженного труда, преодоления реальных или мнимых трудностей. Зато чрезвычайно приятным обещает быть общение; вы легко найдете интересных собеседников и единомышленников, а также людей, у которых можно многому научиться. Неплоха финансовая ситуация, можно делать покупки.
Романтические отношения гармоничны и доверительны, однако порой они будут казаться вам прохладными. Стремясь к сильным переживаниям, не забывайте об осторожности – эмоции могут оказаться негативными. День подходит для творческих занятий, могут открыться неожиданные таланты.
Весы
Представителей данного знака ожидают необыкновенные романтические приключения. Нежные чувства зарождаются в вашем сердце легко и не остаются безответными. Порой вы забываете о здравом смысле; сегодня неприятностей можно не опасаться, но в дальнейшем чрезмерная легкость принятия решений окажется некстати. Порадует общение с родственниками и старыми друзьями, возможно получение приятных известий.
День подходит для неутомительной работы, занятий, которые не отнимают много сил. Звезды советуют не отказывать себе в культурных развлечениях – посещение театра, музея, концерта очень желательно.
Скорпион
Можно добиться чудесного результата во многих делах, важные победы будут даваться вам легко. Вероятно улучшение финансового положения, решение имущественных проблем. Вы сможете гордиться своими достижениями, если сегодня сосредоточитесь на воплощении в жизнь своих самых смелых идей. Звезды обещают, что в бескорыстных помощниках и союзниках недостатка не будет.
В семье царит взаимопонимание, но некоторые старые проблемы все же дают о себе знать. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, обсуждать разные аспекты своих отношений, но вскоре, ко всеобщей радости, воцарятся мир и согласие.
Стрелец
Стрельцам стоит обратить особое внимание на развитие отношений с любимым человеком. Сегодня вы слишком многого требуете от своего избранника, ждете серьезных жертв, а сами не хотите идти даже на самые скромные уступки. Пора менять свое отношение, иначе дело дойдет до серьезного конфликта. Прислушайтесь к советам опытных друзей и старших родственников, это поможет избежать ошибок.
Вы стремитесь к общению и легко завязываете знакомства, но рискуете оказаться в не слишком приятной, а то и попросту опасной компании, если не будете разборчивы. Берегите себя; помогут в этом развитая интуиция и здоровый инстинкт самосохранения.
Козерог
Козероги преисполнены оптимизма и уверенности в себе, и для этого у них есть все основания. Наступил день подведения итогов, получения награды за проделанную работу. Однако и от анализа допущенных ошибок отказываться не стоит. Последнее особенно актуально для тех, кто занимается торговой или посреднической деятельностью. Напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы некогда сотрудничали.
День будет довольно скудным на эмоции, говорить о зарождении новых чувств и вовсе не приходится. Однако существующие привязанности никуда не исчезнут, а общение с близкими скорее порадует, чем огорчит.
Водолей
День связан со снижением жизненного потенциала, и в этом, пожалуй, состоит его единственный серьезный недостаток. Влияние положительных тенденций очень сильно, и Водолеи наверняка смогут им наилучшим образом воспользоваться. Звезды обещают незаурядные успехи тем, кто учится, занимается спортом или творческой деятельностью, осваивает сложное ремесло; очень хорош день для работы с информацией.
Легко поладят друг с другом влюбленные. Одинокие Водолеи поймут, как следует действовать, чтобы добиться перемен в личной жизни. Родственники порадуют вас подарками или предложат финансовую помощь.
Рыбы
Рыбам не стоит заставлять себя заниматься сложными делами, исключительно на свои плечи взваливать груз сложных проблем. День подходит для сотрудничества, а это значит, что любые трудности будут преодолены, если вы вовремя обратитесь за помощью. Старайтесь не рисковать своими деньгами и имуществом – вероятность значительных потерь весьма велика.
Спокойный и безоблачный день ожидает влюбленных, да и в семейной жизни неприятных сюрпризом можно не опасаться. Звезды предупреждают о возможности недомоганий, а также приступах раздражительности и гнева. Последние особенно вероятны во второй половине дня.