Сергей Лазарев избавился от задорного хохолка

Имя Сергея Лазарева не покидает заголовки новостей, и на то есть масса причин. В конце мая певец во второй раз представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение−2019», где занял третье место, пишет Экс пресс Газета.
Новая неделя — и очередные новости о Лазареве: у певца родилась дочь! Чего сам артист, по его же заверениям, и знать не знал. Впрочем, опровержению поклонники и некоторые звезды верить не торопятся: вспомнить хотя бы, что звезде сцены удавалось несколько лет скрывать появление на свет сына Никиты.
На творческих и любовных фронтах наступило временное затишье, и Сергей наконец смог заняться текущими делами и внешним видом. На днях исполнитель предстал перед поклонниками в новом имидже, избавившись от фирменной челки-хохолка. «Короткая стрижка ! Голосуем! Да/нет?», — обратился Сергей к поклонникам в подписи под новым фото.
Первыми смену прически оценили звездные друзья певца. Глюкоза, Влад Соколовский, Елена Темникова проголосовали за новый имидж. Подключились и фанаты Лазарева: «Чуб форева, Сергей Вячеславович», «Нееет, чуб ван лав», «Неее, длинная челочка намного круче» — протестуют слушатели.