Сергей Лазарев избавился от задорного хохолка

Новая неделя — и очередные новости о Лазареве: у певца родилась дочь! Чего сам артист, по его же заверениям, и знать не знал. Впрочем, опровержению поклонники и некоторые звезды верить не торопятся: вспомнить хотя бы, что звезде сцены удавалось несколько лет скрывать появление на свет сына Никиты.