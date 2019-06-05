В Сети появились первые фото беременной невесты Тимати

Анастасия Решетова опубликовала серию фотографий с Тимати, на которых виден ее округлившийся живот. Поклонники поспешили поздравить модель, которая совсем скоро станет матерью, пишет StarHit.
В последние несколько месяцев поклонники только и делают, что обсуждают беременность Анастасии Решетовой. Избранница Тимати перестала выходить в свет, да и фотографии в откровенных нарядах неожиданно исчезли из ее социальных сетей.
5 июня модель официально подтвердила, что вскоре станет матерью. На снимках, появившихся в Instagram звезды, невеста рэпера предстала с округлившимся животом.
«Растем», — лаконично подписала трогательные фотографии Анастасия.
Поклонники тут же поспешили поздравить Тимати и его возлюбленную со скорым прибавлением в семье. «Наконец-то! Я так за вас рада», «У идеальной пары скоро родится идеальный малыш», «Даже беременная фотосессия у вас вышла максимальной стильной и дерзкой», — делились впечатлениями фанаты звезд.
Пока неизвестно, на каком сроке находится Анастасия. Однако поклонники предположили, что Решетова может стать мамой летом или осенью. Пол будущего ребенка Тимати пока также не разглашается. Однако поклонники уверены, что музыкант мечтает о сыне, ведь у него уже есть пятилетняя дочь от отношений с Аленой Шишковой.