В Сети появились первые фото беременной невесты Тимати

В последние несколько месяцев поклонники только и делают, что обсуждают беременность Анастасии Решетовой. Избранница Тимати перестала выходить в свет, да и фотографии в откровенных нарядах неожиданно исчезли из ее социальных сетей.

5 июня модель официально подтвердила, что вскоре станет матерью. На снимках, появившихся в Instagram звезды, невеста рэпера предстала с округлившимся животом.

«Растем», — лаконично подписала трогательные фотографии Анастасия.

Поклонники тут же поспешили поздравить Тимати и его возлюбленную со скорым прибавлением в семье. «Наконец-то! Я так за вас рада», «У идеальной пары скоро родится идеальный малыш», «Даже беременная фотосессия у вас вышла максимальной стильной и дерзкой», — делились впечатлениями фанаты звезд.