Бывшая жена Валерия Меладзе: «Если бы поначалу он вернулся, я бы простила»

В 2009 году вся страна обсуждала тайный роман Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой, неожиданно ставший достоянием общественности. Тогда поклонники еще не догадывались, что отношения музыканта с женой Ириной давно дали трещину, а семейная идиллия была лишь иллюзией. Певец официально развелся и начал новую жизнь, а вот его экс-супруга ушла в тень, лишь изредка комментируя личную драму.

Сейчас бывшая жена Меладзе может спокойно обсуждать те события, но десять лет назад ее съедала душевная боль. Ирина не могла понять, как отношения, в которых она растворилась без остатка, вдруг разрушились.

В эфире программы «Судьба человека» экс-супруга артиста призналась, что в молодости не сразу воспылала чувствами к Меладзе. «Мы какое-то время встречались, потом у меня начались другие отношения. Лишь через пару лет мы с Валерой снова решили быть вместе, а потом и пожениться. Тогда я откровенно сказала ему: «Я тебя пока не люблю, но смогу полюбить в будущем». Так и получилось», — рассказала Ирина.

Впереди влюбленных ждало немало испытаний. Их первенец, родившийся в 1990 году, скончался через 10 дней. Тогда супруга музыканта была убита горем, поэтому не смогла похоронить ребенка.

«Мне нужно было сделать это. Нужно было отпустить его. В итоге мальчика хоронил Валера, а для меня эта дверь навсегда осталась открытой»,

— подчеркнула Ирина.

Вскоре родилась первая дочь супругов Инга, затем на свет появились еще две наследницы. Ирина полностью сосредоточилась на семейных обязанностях, пока Валерий делал блестящую карьеру на сцене. Его всегда окружали восхищенные женщины, но бывшая супруга даже предположить не могла, что у Меладзе начнется другая жизнь. «Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры», — поделилась воспоминаниями Ирина.

Следующие несколько месяцев законная супруга Меладзе пыталась спасти брак. Она скрывала семейный разлад от детей и даже хотела встретиться с Джанабаевой лично, но любовница отказалась. «Я никогда не видела в ней соперницу, и до сегодняшнего дня не вижу. В тот момент я просто начала умолять Бога выжечь эту любовь из моего сердца, стереть оттуда Валеру. В противном случае я бы просто не смогла жить, а ведь у меня дети», — делилась экс-супруга звезды.