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Настя Каменских показала откровенное фото
Украинская певица Настя Каменских 26 мая вышла замуж за Потапа. После торжества звездная пара отправилась в медовый месяц и делилась романтическими кадрами из Турции, пишет Сегодня.
О предстоящей свадьбе сообщил Потап. Музыкант презентовал трогательное видео на песню "Константа", в котором признался, что женится на Насте Каменских, и сделал это непосредственно в день бракосочетания.
А сегодня, 5 июня, Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует без бюстгальтера, непринужденно прикрывая обнаженную грудь рукой. Таким образом певица поблагодарила поклонников на 4 млн просмотров видео "Константа" в YouTube.
"Быть вместе в своем собственном мире. 4 000 000 просмотров "Константа"! Magic of love", – подписала кадр Настя Каменских.