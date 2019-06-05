Ратаковски показала фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним
Знаменитая 27-летняя модель поделилась с поклонниками долгожданной новостью о рестоке любимого всеми бикини, но, судя по комментариям пользователей "Инстаграма", купальник их интересовал в последнюю очередь.
Преданные поклонники Ратаковски всегда с нетерпением ждут новых снимков от любимой знаменитости, и та обычно никогда не разочаровывает. Так и в этот раз девушка объявила о новой партии купальника, проиллюстрировав это пикантным фото. Новость встретили довольно двояко: кто-то порадовался и захотел сразу же приобрести, а кто-то с трудом заметил минималистичный предмет гардероба.
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Несмотря на противоречивые комментарии по поводу купальников, бизнес модели идёт в гору. В 2017 году Ратаковски основала свою компанию Inamorata, которая разрабатывает линейки стильных бикини. Сразу после открытия девушку обвинили в плагиате, но дизайнер, подавшая в суд, проиграла дело.