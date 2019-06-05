Ратаковски показала фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним

Преданные поклонники Ратаковски всегда с нетерпением ждут новых снимков от любимой знаменитости, и та обычно никогда не разочаровывает. Так и в этот раз девушка объявила о новой партии купальника, проиллюстрировав это пикантным фото. Новость встретили довольно двояко: кто-то порадовался и захотел сразу же приобрести, а кто-то с трудом заметил минималистичный предмет гардероба.