Как так? 26-летняя Сильвия Ильвес ушла от отца своего четвертого ребенка
Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в составе коллектива Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении» в 2009 году, рассталась со своим женихом и отцом своего четвёртого ребёнка.
Сильвия не стала отрицать, что в ее жизни произошли неожиданные и весьма неприятные изменения. Как пишет портал Elu24, всего у Сильвии четыре сына от трех разных мужчин. Тем не менее, год назад казалось, что ее жизнь начала походить на сказку.
Сильвия и 36-летний предприниматель Яак Каллага познакомились полтора года назад, а в мае прошлого года мужчина сделал ей предложение руки и сердца. Для нее это стало полной неожиданностью, потому что незадолго до этого они пережили не самые легкие времена, которые заставили их чувства пройти через серьёзные испытания.
«Ему пришлось приложить много усилий. Я человек со сложным характером, как и все музыканты», — сказала Сильвия порталу Elu24.
В конце прошлого года у пары родился сын. Теперь же история любви, которая так красиво начиналась, подошла к концу. Сильвия вместе с детьми переехала из дома, который они с женихом вместе снимали.