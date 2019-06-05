Ср, 5.06.2019
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  • Как так? 26-летняя Сильвия Ильвес ушла от отца своего четвертого ребенка

Как так? 26-летняя Сильвия Ильвес ушла от отца своего четвертого ребенка
Их общему сыну всего полгода...

Värskelt kihlunud Jaak Kuld ja Silvia Ilves.

ФОТО: Erakogu.

Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая в составе коллектива Urban Symphony представляла Эстонию на «Евровидении» в 2009 году, рассталась со своим женихом и отцом своего четвёртого ребёнка.

Сильвия не стала отрицать, что в ее жизни произошли неожиданные и весьма неприятные изменения. Как пишет портал Elu24, всего у Сильвии четыре сына от трех разных мужчин. Тем не менее, год назад казалось, что ее жизнь начала походить на сказку. 

Сильвия и 36-летний предприниматель Яак Каллага познакомились полтора года назад, а в мае прошлого года мужчина сделал ей предложение руки и сердца. Для нее это стало полной неожиданностью, потому что незадолго до этого они пережили не самые легкие времена, которые заставили их чувства пройти через серьёзные испытания. 

«Ему пришлось приложить много усилий. Я человек со сложным характером, как и все музыканты», — сказала Сильвия порталу Elu24. 

В конце прошлого года у пары родился сын. Теперь же история любви, которая так красиво начиналась, подошла к концу. Сильвия вместе с детьми переехала из дома, который они с женихом вместе снимали.

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