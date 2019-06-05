«Может начаться кровотечение»: стали известны подробности диагноза Бари Алибасова

«Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на десятый день», - сказал врач.

Он отметил, что пока продюсер останется в больнице на неопределенный срок.

Накануне Алибасов в своей квартире выпил средство для промывки труб, оставленное кем-то на столе, перепутав его с водой. Продюсер сам вызвал медиков, которым пришлось спасать его прямо в машине возле дома. Cын Бари Алибасова заявил, что инцидент является случайностью, а не попыткой свести счеты с жизнью, пишет «Комсомольская правда».