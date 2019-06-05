«Может начаться кровотечение»: стали известны подробности диагноза Бари Алибасова
СМИ узнали подробности состояния здоровья известного продюсера Бари Алибасова, который сейчас находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве.
По словам специалиста приемного отделения токсикологии, Алибасов получил ожог пищевода и ожог желудка второй степени.
«Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на десятый день», - сказал врач.
Он отметил, что пока продюсер останется в больнице на неопределенный срок.
Накануне Алибасов в своей квартире выпил средство для промывки труб, оставленное кем-то на столе, перепутав его с водой. Продюсер сам вызвал медиков, которым пришлось спасать его прямо в машине возле дома. Cын Бари Алибасова заявил, что инцидент является случайностью, а не попыткой свести счеты с жизнью, пишет «Комсомольская правда».