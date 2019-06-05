Виктор Сухоруков едет в Таллинн со спектклем «Старший сын»

В главных ролях: Виктор Сухоруков, Евгений Цыганов, Евгений Стычкин, Евгения Крегжде, Агриппина Стеклова и другие.

Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд…

В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит… к Любви. Спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни.

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В главной роли актер театра и кино Виктор Сухоруков — блистательный острохарактерный драматический актер, обладающий природным талантом к перевоплощению и классической актерской школой. Его нестандартная внешность, гипнотическая энергетика, экстравагантная и необычная (иногда «на грани фола») манера игры, склонность к иронии и сарказму сделали многие его роли уникальными.

В 1978 году Виктор Сухоруков окончил ГИТИС и был приглашен Петром Фоменко в Ленинград в Театр комедии имени Н. П. Акимова, в 2000-х вернулся в Москву, в театр им. Е.Вахтангова. В 1997 году на экраны вышел культовый фильм Алексея Балабанова «Брат», и к Сухорукову, которому на тот момент было уже далеко за 40, пришла всероссийская известность. Сегодня фильмография актера насчитывает боллее 110 ролей. И каждая роль – событие! Его имя в титрах – это качество самого фильма или сериала.

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Евгений Цыганов родился в Москве и с самого раннего детства играл в спектаклях для самых маленьких зрителей в Театре на Таганке. Получил режиссерское образование в РАТИ на курсе Петра Фоменко. В 2001 году Цыганов вошел в труппу театра «Мастерская П.Фоменко» где и работает по сей день. Фильмография артиста насчитывает более 60 ролей в кино и сериалах. „Оттепель« Валерия Тодоровского, „Про Любовь» Анны Меликян, «Вы все меня бесите», «Годунов», «Фарца» и многие другие работы, любимые зрителями.

В 2014 году Евгений Цыганов впервые выступил в качестве театрального режиссёра, поставив спектакль «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной в Мастерской Фоменко, где также сыграл одну из ролей и выступил в качестве музыканта. Сегодня играет альтернативный рок в группе «Пока прёт».

Евгений Стычкин — российский актер театра и кино, телеведущий. В 1995 году окончил ВГИК. За последние десять лет снялся более чем в 110 фильмах и сериалах, перевоплощаясь из Пушкина в Лермонтова, из Гитлера в Сталина, из Владимира Ильича Ленина в Бинха в сериале «Гоголь». Каждая роль этого актёра наполнена тонким юмором и деталями. Невероятная трудоспособность и профессионализм отличает этого любимого многими актёра.

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Пьеса «Старший сын», названная драматургом Александром Вампиловым комедией, мастерски поставлена режиссером Павлом Сафоновым, хорошо известным таллиннскому зрителю по спектаклям „Пигмалион« с Ольгой Ломоносовой и „Утиная охота» с Владимиром Епифанцевым. Спектакль лишен признаков какой-либо эпохи и перенесен в наше с вами время.