ТОП-3: комбинации зодиакальных пар, чей союз будет недолгим

Поэтому не думайте, что можно вычислить «идеального» партнёра с помощью астрологии. Вам обоим придётся приложить усилия, чтобы выстроить хорошие, крепкие отношения.

С другой стороны, есть пары, которым не суждено сойтись. И тут есть смысл обратиться к астрологии, ведь Зодиак помогает нам выявить очень многие скрытые черты. Просто знайте, что с некоторыми людьми нет смысла завязывать отношения: всё равно ничего не выйдет.

Вот 3 самые неудачные зодиакальные комбинации:

1. Овен и Рак

Овен всегда очень откровенен и прямолинеен. Он часто действует импульсивно, потому что так уж устроен его мозг. Ему хочется всё сделать как можно быстрее, ведь жизнь коротка, а надо столько всего успеть!

Эта порывистость может быть невыносимой для Рака. Раки очень чувствительны, он любят, чтобы их холили и лелеяли. А у Овна на это просто нет времени. Так что эти знаки никогда не смогут найти общий язык.

2. Телец и Стрелец

С этой парой всё не так просто, ведь на первый взгляд они кажутся идеальным сочетанием. Разве нет? А вот и нет: Телец может дружить со Стрельцом, но не стоит делать из этого далеко идущих выводов.

Как только между ними возникают романтические чувства, всё катится в пропасть. Телец никогда не получит от Стрельца той безопасности и стабильности, которых ищет в романтических отношениях. Стрелец слишком свободолюбив и непостоянен, чтобы надолго привязываться к одному человеку.

3. Близнецы и Дева

Если Близнецы с Девой окажутся в отношениях, они просто-напросто сведут друг друга с ума. Они даже друзьями быть не смогут — настолько у них несовместимые характеры.

Близнецы очень своенравны и непредсказуемы. Они не любят и не умеют планировать и организовывать. И эта бесцельность будет действовать Деве на нервы.

Дева очень строга: она желает, чтобы всё делалось чётко определённым образом. И эта «правильность» будет выводить Близнецов из себя. Им просто не удастся продержаться вместе: уж слишком они разные.