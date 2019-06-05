«Мисс Москва» родила сына 49-летнему бывшему королю Малайзии

— Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, — пишет 25-летняя Оксана Воеводина.

Она рассказала о тяжёлых месяцах беременности. На протяжении 90 дней она была в больнице под капельницей.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о свадьбе 49-летнего Мухаммада с россиянкой Оксаной Воеводиной. 25-летняя модель в 2015 году завоевала титул "Мисс Москва". Роскошную свадьбу устроили в подмосковной Барвихе, правда, застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Ради новой жизни российская модель сменила имя — на родине супруга её стали звать Риханой. Позже появились слухи, что пара разводится, однако эти данные опровергли.