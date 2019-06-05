ТОП-3: специалисты рассказали, как оставаться бодрым в жару

По словам врача персонифицированной медицины, профессора ФМБА России, диетолога Маргариты Королевой, нужно отдать предпочтение зеленому и белому сортам чая. Такие напитки нормализуют теплообмен изнутри.

Врач-диетолог Сергей Обложко полагает, что в жаркую погоду также допустимо пить несладкий квас.

Кроме того, следует пить по 150–200 миллилитров обычной негазированной воды каждые 45 минут. Кофе и сладкие напитки желательно исключить из своего летнего рациона.