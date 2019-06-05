В перерыве между судами: эстонская журналистка Катрин Луст нежится на пляже в Турции

В понедельник Харьюский уездный суд начал производство против ведущей программы «Kuuuurija» Катрин Луст. На этот раз извинений и возмещения от нее требует экстрасенс Вит Мано. Правда, в суд сама Луст не пришла, а пришел лишь ее представитель.