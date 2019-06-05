В перерыве между судами: эстонская журналистка Катрин Луст нежится на пляже в Турции
В понедельник Харьюский уездный суд начал производство против ведущей программы «Kuuuurija» Катрин Луст. На этот раз извинений и возмещения от нее требует экстрасенс Вит Мано. Правда, в суд сама Луст не пришла, а пришел лишь ее представитель.
Сама Луст во вторник поделилась в социальных сетях снимком с отдыха. На нем известная эстонская телеведущая в солнечных очках и купальнике нежится на турецком берегу.
«Независимо от того, насколько это сложно, сейчас я должна почувствовать, что это такое», – подписала Луст свой отпускной снимок.