Овнов ждут испытания, а Близнецам нужно отключить эмоции: гороскоп на 5 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды готовят вам испытания, преодолев которые вы будете чувствовать себя героем. Нужно лишь правильно продумать все свои действия, пишет Segodnya.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами. Их у вас не много, так что накапливать ни к чему.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Исключите всякие отрицательные эмоции. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет немного времени, и ситуация изменится в вашу пользу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня вам захочется побыть в тишине наедине со своими мыслями. Найдите время для себя, это поможет восстановить силы и подумать о будущем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Поскольку сегодня вам будет сложно правильно оценить свои возможности, постарайтесь не браться за дела, требующие концентрации сил и внимания.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Помните, что многое зависит только от вас. Если вы приложите усилия, то добьетесь желаемого, а если нет, то и винить некого, кроме себя.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды рекомендуют не верить обещаниям, скорее всего они несбыточны. Но это – не повод для огорчений, а возможность взять ситуацию в свои руки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Этот день не благоприятен для построения далеко идущих планов, начала новых дел, его лучше посвятить решению текущих домашних проблем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами, особенно теми, которые касаются личной жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Успокойтесь, все не так плохо, как вам кажется.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и здравый смысл помогут вам избежать неприятностей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)