Овнов ждут испытания, а Близнецам нужно отключить эмоции: гороскоп на 5 июня

Скорее читайте гороскоп на среду, 5 июня.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды готовят вам испытания, преодолев которые вы будете чувствовать себя героем. Нужно лишь правильно продумать все свои действия, пишет Segodnya.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами. Их у вас не много, так что накапливать ни к чему.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Исключите всякие отрицательные эмоции. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет немного времени, и ситуация изменится в вашу пользу.
Рак (22 июня – 22 июля)
Сегодня вам захочется побыть в тишине наедине со своими мыслями. Найдите время для себя, это поможет восстановить силы и подумать о будущем.
Лев (23 июля – 21 августа)
Поскольку сегодня вам будет сложно правильно оценить свои возможности, постарайтесь не браться за дела, требующие концентрации сил и внимания.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Помните, что многое зависит только от вас. Если вы приложите усилия, то добьетесь желаемого, а если нет, то и винить некого, кроме себя.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды рекомендуют не верить обещаниям, скорее всего они несбыточны. Но это – не повод для огорчений, а возможность взять ситуацию в свои руки.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Этот день не благоприятен для построения далеко идущих планов, начала новых дел, его лучше посвятить решению текущих домашних проблем.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами, особенно теми, которые касаются личной жизни.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Успокойтесь, все не так плохо, как вам кажется.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и здравый смысл помогут вам избежать неприятностей.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Будьте внимательны при работе с документами. Вчитывайтесь в каждую букву и цифру и не подписывайте ничего, пока не ознакомитесь с текстом.