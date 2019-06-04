«Солененького хочется»: Муцениеце заговорила о новой беременности

Павел Прилучный давно хочет третьего ребенка и уговаривает жену. Но Агата Муцениеце пока не готова – актриса решила немного отдохнуть от памперсов.

"Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие, разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – объяснила Муцениеце.

Павел Прилучный уговаривает жену, но пока безуспешно. На днях Агате захотелось устриц, и супруг просиял – решил, что жене, наконец, захотелось солененького. Однако Агата его разочаровала – заявила, что она точно не беременна, просто хочет морепродуктов.