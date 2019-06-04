Секс-модели, работающие в Пирита впервые рассказали, как проходят их рабочие дни

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В районе Пирита-Козе находится «гнездо разврата», где живет несколько десятков девушек из-за рубежа, которые круглые сутки находятся под прицелами десятков камер. Модели рассказали, как проходят их рабочие дни и какие самые странные вещи их просили делать.
20 мая стало известно, что в районе Пирита-Козе, на улице Варсааллика находится особняк Распутина, которое работает уже год. В частном доме постоянно проживает около 30 моделей, за жизнью которых можно наблюдать круглые сутки в прямом эфире
На Youtube канале особняка на прошлой неделе появилось видео, на котором жительница «гнезда разврата» рассказывают, что из себя представляет работа веб-модели.
28-летняя Sonya Star из Румынии живет в Пирита уже месяц. Она рассказала, что один ее хороший друг случайно увидел ее в прямом эфире из особняка. «Я была удивлена, что он так хорошо это принял и воспринимаю такую реакцию как комплимент,» - сказала девушка.
Когда Sonya Star только приехала в особняк, она чувствовала себя неловко перед камерами и всегда была напряжена. «Теперь это часть моей жизни, я делаю это каждый день и мне это нравится. Тысячи людей наблюдают за мной, но мне это не мешает», - добавила она.
В особняке Sonya Star узнала для себя много нового: научилась чувствовать свое тело и узнала, что ей больше нравится в сексе. Периодически, конечно, бывают странные просьбы: например, один клиент просил ее притвориться, будто он ее отец. «Это было очень странно,» - сказала девушка.
На вопрос, что ей больше всего нравится в особняке, Sonya Star ответила: «Замечательные девчонки, постоянный праздник, хорошая атмосфера, загорать, веселиться, все супер!» - ответила она.
Elizabeth Hayes из Мальты. 23 мая она улетела домой, но на видео она сказала, что для нее сейчас нет ничего более интересного, чем веб-порно. По мнению подруг девушки, ее работа «очень классная» и если бы они были настолько же смелыми, занимались бы тем же.
Hayes хочет разрушить мифы, связанные с тем, что люди путают две разные работы: «Мне говорили, что я продаю свое тело, что я — эскорт, но люди не понимают, что веб-модели не только удовлетворяют себя на камеру, но и занимаются другими вещами.»
По ее словам, некоторые клиенты хотят просто поговорить и посмеяться, поиграть в карты. До сих пор девушка не отклонила ни одного предложения от клиентов.
Личной жизни Hayes работа не мешает: «Я получаю только позитивные отзывы, благодаря чему я еще больше заинтересована в общении с людьми, моя работа очень интересная.» Но она отметила, что сразу предупредила всех знакомых, так как понимает, что любой может наткнуться на нее в интернете.
Девушка сказала, что самым интересным новым опытом для нее стало использование двухстороннего дилдо с другими девочками. Самая странная просьба от клиента была — мастурбировать огурцом. Самая лучшая часть работы в особняке для нее — заниматься сексом с другими девушками перед камерой: «Кто этого не хочет?» - спрашивает модель.
30-летняя Sabien DeMonia из Шотландии, лучшая фетиш-модель Великобритании, работает в этой сфере уже больше 10 лет. «Это мне предначертано судьбой», - говорит она в видео.
Так как Sabien DeMonia — фетиш-модель, которая обычно делает перед камерой, мягко говоря, странные вещи, веб-порно для нее просто цветочки.
Для нее не важно, узнает ее кто-то на видео или нет, потому что даже до того, как она начала сниматься в порно, люди думали, что она — порно-звезда. «Каждый раз, когда иду к визажисту, мне говорят, что у меня идеальные губы, которые созданы для орального секса».
Для DeMonia есть один запрет — анальный секс. «Это то, что останется только для меня и моего мужа,» - поясняет она. По словам модели работа в порно немного изменила ее сексуальную жизнь, потому что наблюдатели добавляют перчинку, а беспокойство пропадает очень скоро.
Лучшая часть этой работы в том, что перед камерами можно делать то же самое, что делают все пары в своей спальне с разницей в том, что DeMonia в это время зарабатывает деньги. DeMonia — бисексуал, поэтому эта работа еще один повод, чтобы прикасаться к телам других девушек.
Самая странная вещь, которую приходилось делать девушке для клиента — надеть латексный костюм и маску на лицо и дышать. «Единственное, чего он от меня хотел — чтобы я дышала, чтобы он видел, что я дышу.»
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Владельцы особняка Распутин в июне начинают строительство нового здания, в принципе аналогичного, но только в девять раз больше, которое, по их смелым ожиданиям, должно «затмить всю порноиндустрию в прошлом».
На веб-странице разъясняется, что революционеры веб-порно планируют перестроить большое складское помещение недалеко от Таллинна в порно-центр, где будет также построена профессиональная порностудия и СПА для взрослых площадью 750 квадратных метров. СПА, где одежда будет запрещена, и, разумеется, происходящее будет сниматься на веб-камеры.
Одним словом, концепция та же, но все гораздо масштабнее: вместо 35 камер – 200, гораздо больше площадь и больше привлеченных моделей.