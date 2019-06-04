Секс-модели, работающие в Пирита впервые рассказали, как проходят их рабочие дни

20 мая стало известно, что в районе Пирита-Козе, на улице Варсааллика находится особняк Распутина, которое работает уже год. В частном доме постоянно проживает около 30 моделей, за жизнью которых можно наблюдать круглые сутки в прямом эфире

На Youtube канале особняка на прошлой неделе появилось видео, на котором жительница «гнезда разврата» рассказывают, что из себя представляет работа веб-модели.

28-летняя Sonya Star из Румынии живет в Пирита уже месяц. Она рассказала, что один ее хороший друг случайно увидел ее в прямом эфире из особняка. «Я была удивлена, что он так хорошо это принял и воспринимаю такую реакцию как комплимент,» - сказала девушка.

Когда Sonya Star только приехала в особняк, она чувствовала себя неловко перед камерами и всегда была напряжена. «Теперь это часть моей жизни, я делаю это каждый день и мне это нравится. Тысячи людей наблюдают за мной, но мне это не мешает», - добавила она.

Pirita peohäärberi tüdrukud. Elizabeth Hayes (paremalt teine) ja Sonya Star (parempoolne). ФОТО: Kuvatõmmis veebilehelt rasputinmansion.com

В особняке Sonya Star узнала для себя много нового: научилась чувствовать свое тело и узнала, что ей больше нравится в сексе. Периодически, конечно, бывают странные просьбы: например, один клиент просил ее притвориться, будто он ее отец. «Это было очень странно,» - сказала девушка.

На вопрос, что ей больше всего нравится в особняке, Sonya Star ответила: «Замечательные девчонки, постоянный праздник, хорошая атмосфера, загорать, веселиться, все супер!» - ответила она.

Elizabeth Hayes из Мальты. 23 мая она улетела домой, но на видео она сказала, что для нее сейчас нет ничего более интересного, чем веб-порно. По мнению подруг девушки, ее работа «очень классная» и если бы они были настолько же смелыми, занимались бы тем же.

Hayes хочет разрушить мифы, связанные с тем, что люди путают две разные работы: «Мне говорили, что я продаю свое тело, что я — эскорт, но люди не понимают, что веб-модели не только удовлетворяют себя на камеру, но и занимаются другими вещами.»

По ее словам, некоторые клиенты хотят просто поговорить и посмеяться, поиграть в карты. До сих пор девушка не отклонила ни одного предложения от клиентов.

Личной жизни Hayes работа не мешает: «Я получаю только позитивные отзывы, благодаря чему я еще больше заинтересована в общении с людьми, моя работа очень интересная.» Но она отметила, что сразу предупредила всех знакомых, так как понимает, что любой может наткнуться на нее в интернете.