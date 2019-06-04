«Вынос мозга»: Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным

Артистка дала большое интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи». Певица Валерия говорила в том числе и о муже – Иосифе Пригожине.

По словам исполнительницы, за пятнадцать лет брака она и ее благоверный уже привыкли к особенностям друг друга. Валерия добавила, что научилась гасить возникающие конфликты.

Артистка не стала скрывать, что порой ругается с мужем. В основном супруги бранятся по рабочим вопросам. Валерия сообщила, что у Пригожина есть необычная защитная реакция: когда возникают какие-то проблемы Иосиф всегда ищет виноватых и обычно находит их – в ее лице. Меж тем вокалистка отметила, что ее супруг очень отходчивый и это, по ее мнению, замечательное качество.

«Иногда, конечно, многовато мне этого товарища. Громкий, когда он приходит домой, он занимает все пространство нашей большой квартиры. Его слышно отовсюду, его слышно в каждой точке. Я каждый раз говорю: "Почему ты не можешь сидеть в кабинете? Тебе же сделали кабинет. Ты можешь там заниматься всем". А ему надо сидеть в центре, в зале, чтобы все было под контролем. Конечно, тяжеловато приходится», – поделилась певица Валерия.

Артистка отметила, что параллельно с музыкальной деятельностью Иосиф руководит автомобильным каналом, поэтому часто отлучается из дома. В эти моменты она отдыхает от мужа и даже успевает соскучится.