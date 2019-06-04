Ольга Бузова выпустила очередной провокационный клип

Певица посвятила песню парам, пережившим развод. В новом видео Ольга Бузова предстала в роли женщины, пережившей измену. Ее героиня старается отомстить своему обидчику, пишет СтарХит.
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица». Накануне в ресторане «Облака» состоялась закрытая презентация ролика. Темой видео стала фраза: «Я отменяю моду на разводы». К слову, сама Бузова до сих пор не оправилась от разрыва с Дмитрием Тарасовым в 2016 году.
«Что касается развода, как такового, я действительно его не хотела. Жаль, что брак потерял свою ценность, поэтому #яотменяюмодунаразводы. Модно — не менять партеров и супругов, а модно — любить одного/одну всю жизнь! О чем я и мечтаю»,
— призналась Ольга.
В клипе она играет женщину, которую обманывал избранник, и более того — жил на ее деньги. Героиня решает отомстить ему и гонится за ним с арбалетом, а потом спускает собак. Над видео работала режиссер Оксана Рассказова. На протяжении клипа Ольга перевоплощается несколько раз и примеряет эффектные наряды в стиле голливудских див.
«Это песня о том, как падает ценность сказанного слова, о том, как люди стали относится друг к другу ради получения мимолетной выгоды! Дружба ради путешествий, вечеринки ради сториз, любовь ради лайков. Каждый пытается развести другого ради какой-то выгоды, зачастую мимолетной. В итоге все равно остаются ни с чем, в одиночестве, живя с клеймом «предатель»! Это касается как мужчин, так и девушек»,
— отметила Бузова.