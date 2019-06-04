Ольга Бузова выпустила очередной провокационный клип

«Это песня о том, как падает ценность сказанного слова, о том, как люди стали относится друг к другу ради получения мимолетной выгоды! Дружба ради путешествий, вечеринки ради сториз, любовь ради лайков. Каждый пытается развести другого ради какой-то выгоды, зачастую мимолетной. В итоге все равно остаются ни с чем, в одиночестве, живя с клеймом «предатель»! Это касается как мужчин, так и девушек»,