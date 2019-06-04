Очередная судебная тяжба: экстрасенс Вит Мано требует возмещения от Катрин Луст

Вит Мано представил иск против ведущей и требует опровержения неверной информации и удаления неверных данных или возмещения ущерба.

Вчера стало известно, что Мано требует от Луст 50 000 евро компенсации.

Портал Elu24 связался с Картин Луст и она сказала, что не жалеет, что взялась за эту историю:

«После выхода передачи в эфир больные раком люди благодарили меня за эту историю и говорили, что решили обращаться к врачу, а не к знахарям».

Katrin Lust Harju maakohtus 27. mai 2019. aastal. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В 2016 году Катрин Луст тщательно изучала роль Вита Мано в случившимся с известным блогером Кадри Луйге, которая скончалась весной того же года.

Тогда Луст выяснила, что Мано может быть связан со смертью 28-летней женщины, так как якобы он запрещал ей принимать прописанные врачом лекарства.

В то же время Мано дал комментарий порталу Elu24 и заверил, что все было наоборот: он настоятельно советовал Луйге принимать лекарства и питаться здоровой пищей.