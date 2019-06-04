Очередная судебная тяжба: экстрасенс Вит Мано требует возмещения от Катрин Луст
В понедельник Харьюский уездный суд начал производство против ведущей программы «Kuuuurija» Катрин Луст. На этот раз извинений и возмещения от нее требует экстрасенс Вит Мано.
Вит Мано представил иск против ведущей и требует опровержения неверной информации и удаления неверных данных или возмещения ущерба.
Вчера стало известно, что Мано требует от Луст 50 000 евро компенсации.
Портал Elu24 связался с Картин Луст и она сказала, что не жалеет, что взялась за эту историю:
«После выхода передачи в эфир больные раком люди благодарили меня за эту историю и говорили, что решили обращаться к врачу, а не к знахарям».
В 2016 году Катрин Луст тщательно изучала роль Вита Мано в случившимся с известным блогером Кадри Луйге, которая скончалась весной того же года.
Тогда Луст выяснила, что Мано может быть связан со смертью 28-летней женщины, так как якобы он запрещал ей принимать прописанные врачом лекарства.
В то же время Мано дал комментарий порталу Elu24 и заверил, что все было наоборот: он настоятельно советовал Луйге принимать лекарства и питаться здоровой пищей.
Еще одно дело производство ждет Катрин Луст от бизнесмена Ираджа Занда, которого в 2017 году ведущая в программе «Kuuuurija» обвинила в изнасиловании и педофелии. За это истец требудет от Луст компенсацию в два миллиона евро.