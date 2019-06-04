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Годовалая дочь Кайли Дженнер попала в больницу

Kylie Jenner and Kendall Jenner

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

21-летняя Кайли Дженнер нередко показывает поклонникам в соцсетях, как растет ее годовалая дочь Сторми, но сегодня пост телезвезды о ребенке заставил многих их них поволноваться, пишет Spletnik.

Младшая сестра Ким Кардашян сообщила, что провела день с дочерью в больнице, куда малышка была срочно отвезена.

У Сторми была аллергическая реакция, но сейчас дочь в полном порядке, и мы с ней уже дома. Когда в жизни случаются подобные вещи, все остальное кажется мелочами. Да благословит Бог всех мам с больными детьми. Хочется послать вам всю свою любовь и положительную энергию,

— написала в соцсети Кайли, опубликовав фото спящей дочери.

Отец ребенка, 28-летний рэпер Трэвис Скотт, публично не прокомментировал случившееся. Отношения с ним у Кайли продолжаются два года, причем Дженнер уже готова родить второго ребенка от Скотта.

ФОТО: Scanpix / Reuters

СМИ тоже не сообщают детали госпитализации Сторми. Известно, что меньше двух месяцев назад похожая история произошла с Сейнтом, сыном Ким Кардашян и Канье Уэста. Мальчика госпитализировали с аллергической реакцией во время поездки семьи в Палм-Спрингс.

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