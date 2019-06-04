Годовалая дочь Кайли Дженнер попала в больницу

У Сторми была аллергическая реакция, но сейчас дочь в полном порядке, и мы с ней уже дома. Когда в жизни случаются подобные вещи, все остальное кажется мелочами. Да благословит Бог всех мам с больными детьми. Хочется послать вам всю свою любовь и положительную энергию,