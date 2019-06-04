Вт, 4.06.2019
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Ксению Бородину обвиняют в воровстве

Ксения Бородина

ФОТО: Instagram

Ксения Бородина выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она попыталась открыть глаза подписчикам, пишут Дни.ру.

Светская львица призвала поклонников не верить аферистам, пишущим от ее имени. Она не понимает, почему средства переводят обманщикам, а претензии высказывают ей. "Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаете деньги мошенникам, а строчить СМС с проклятиями бежите ко мне в директ?" – негодует Бородина.

Ксения напоминает, что она никогда не проводила опросы, а розыгрыши проходили только на ее официальной странице. При этом она ни разу не говорила о переводах на карту. Максимум – она просит участников подписываться на конкурсные аккаунты.

"Вас разводят!" – заверяет телезвезда. Она умоляет фанатов быть внимательнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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