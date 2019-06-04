Ксению Бородину обвиняют в воровстве

Ксения Бородина выложила новый пост на своей странице в Instagram. Она попыталась открыть глаза подписчикам, пишут Дни.ру.
Светская львица призвала поклонников не верить аферистам, пишущим от ее имени. Она не понимает, почему средства переводят обманщикам, а претензии высказывают ей. "Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаете деньги мошенникам, а строчить СМС с проклятиями бежите ко мне в директ?" – негодует Бородина.
Ксения напоминает, что она никогда не проводила опросы, а розыгрыши проходили только на ее официальной странице. При этом она ни разу не говорила о переводах на карту. Максимум – она просит участников подписываться на конкурсные аккаунты.
"Вас разводят!" – заверяет телезвезда. Она умоляет фанатов быть внимательнее.