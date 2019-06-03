«Вы люди, как гиены»: затравленная в Сети Алсу вышла из себя

Через примерно месяц после случившегося Алсу прервала молчание и показала снимок, на котором она стоит в окружении детей на сцене. Рядом также запечатлены ее дочери Микелла и Сафина. В таком составе звездная мама выступила в Казани в рамках акции «Алсу - детям» в поддержку местного хосписа.

«Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой сертификат на 1 миллион рублей за победу в «Голос. Дети» Микелла еще в день своего рождения, 29 апреля, передала президенту фонда Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в казанском хосписе», - написала она.

Однако пользователи развернули настоящую травлю в отношении знаменитости.

Не выдержав, та дала жесткий ответ одному из хейтеров.