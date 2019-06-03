«Вы люди, как гиены»: затравленная в Сети Алсу вышла из себя

Популярная певица Алсу опустилась до оскорблений после массовой травли, развернувшейся против нее в соцсетях после скандала, связанного с победой ее дочери Микеллы Абрамовой в проекте «Голос.Дети», передает TopNews.
Через примерно месяц после случившегося Алсу прервала молчание и показала снимок, на котором она стоит в окружении детей на сцене. Рядом также запечатлены ее дочери Микелла и Сафина. В таком составе звездная мама выступила в Казани в рамках акции «Алсу - детям» в поддержку местного хосписа.
«Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой сертификат на 1 миллион рублей за победу в «Голос. Дети» Микелла еще в день своего рождения, 29 апреля, передала президенту фонда Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в казанском хосписе», - написала она.
Однако пользователи развернули настоящую травлю в отношении знаменитости.
Не выдержав, та дала жесткий ответ одному из хейтеров.
«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», - написала Алсу.