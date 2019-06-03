Лолита рассказала о размере мужа

"Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз плюс пошел", – улыбается Лолита Милявская и направляет объектив на свой пышный бюст. После артистка отмечает, что живот и бедра показывать не будет. Вместо этого звезда предложила полюбоваться ее стройным мужем. Размер любимого супруга, который в это время куда-то вышагивал в плавках, артистка шутливо охарактеризовала как "сайз минус".

Поклонники остались довольны постом Лолиты Милявской. В комментариях они не уставали хвалить звезду за отличное чувство юмора и отсутствие комплексов.