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  • Ну и бардак! Эстонская знаменитость опростоволосилась, продавая свои вещи

Ну и бардак! Эстонская знаменитость опростоволосилась, продавая свои вещи

MyHits Awards 2018, Merilin Mälk

ФОТО: Konstantin Sednev

Занявшая третье место в 7 сезоне «Eesti otsib superstaari» певица Мерилин Мялк распродает одежду.

Любимица судившего конкурс Койта Тооме выставила на продажу свою одежду, среди прочего она продает и несколько костюмов для выступлений. Например, Мерилин продает брюки, в которых она выступала на конкурсе с хитом Queeni «The Show Must Go on».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если стоимость каких-то вещей Мерилин не указывает и призывает заинтересованных предлагать цену, то, например, оранжевое платье с выпускного она оценила в 16 евро. Серебристое блестящее платье, которое, по словам Мерилин, она бы с радостью оставила себе, певица оценила в 13 евро.

Связаться с Мерилин можно через ее аккаунт в Инстаграме.

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