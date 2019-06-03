Ну и бардак! Эстонская знаменитость опростоволосилась, продавая свои вещи

Любимица судившего конкурс Койта Тооме выставила на продажу свою одежду, среди прочего она продает и несколько костюмов для выступлений. Например, Мерилин продает брюки, в которых она выступала на конкурсе с хитом Queeni «The Show Must Go on».

Если стоимость каких-то вещей Мерилин не указывает и призывает заинтересованных предлагать цену, то, например, оранжевое платье с выпускного она оценила в 16 евро. Серебристое блестящее платье, которое, по словам Мерилин, она бы с радостью оставила себе, певица оценила в 13 евро.