Пн, 3.06.2019
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  • Пели, пили и плясали! Смотри, какое веселье творилось в Хаапсалу в прошлую субботу

Пели, пили и плясали! Смотри, какое веселье творилось в Хаапсалу в прошлую субботу
ГАЛЕРЕЯ!

1 июня двор Хаапсалуского замка заполнил собой фестиваль настоящей итальянской музыки, который привез в этот курортный город артистов с мировыми именами!

Главными гостями фестиваля стали исполнители итальянских хитов Ricchi e Poveri и Riccardo Fogli. Также на фестивале выступили местные любители итальянской музыки.

Фестиваль состоялся во дворе Хаапсалуского замка 1 июня 2019 года. В то же время в городе прошел фестиваль итальянского вина, который заполнил улицы города вкусами и запахами Италии. Ежегодно эти фестивали посещают тысячи любителей итальянской культуры как из Эстонии, так и из-за границы.

Смотри, как это было!

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