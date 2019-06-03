Пели, пили и плясали! Смотри, какое веселье творилось в Хаапсалу в прошлую субботу

Фестиваль состоялся во дворе Хаапсалуского замка 1 июня 2019 года. В то же время в городе прошел фестиваль итальянского вина, который заполнил улицы города вкусами и запахами Италии. Ежегодно эти фестивали посещают тысячи любителей итальянской культуры как из Эстонии, так и из-за границы.