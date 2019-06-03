Дональд Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Не секрет, что супруга принца Гарри недолюбливает президента США. Так, в 2016 году она открыто поддерживала его главного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Трампа же в интервью The Nightly Show она назвала "женоненавистником" и человеком, разрушающим общество изнутри.

На днях во время интервью с изданием The Sun в Овальном кабинете Трамп узнал о том, как отзывалась о нем Меган, и решил ей ответить в свойственной ему манере.

Что сказать, я этого не знал. Я не знал, что она такая злобная,

— заявил Трамп.

Затем он попытался исправиться и сказал, что уверен, что Маркл станет "очень хорошей американской принцессой, и она превосходно справится со своей ролью". Впрочем, объясниться пришлось еще раз, но уже в Twitter.

Я никогда не называл Меган Маркл "злобной". Это все сделано лживыми СМИ... Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!

— написал Трамп в своем микроблоге.

Известно также, что бывшая актриса грозилась переехать в Канаду в случае победы Дональда Трампа на выборах. Услышав об этом, президент ответил, что после его победы многие, наоборот, переехали в США.

Трамп рассказал в интервью, что намеревается обсудить с принцем Чарльзом экологические проблемы во время своего трехдневного визита в Великобританию. Ожидается, что их разговор повлияет на отношение американского лидера к Парижскому соглашению по изменению климата. Американский лидер также подчеркнул, что уже встречался с Чарльзом ранее и что у них прекрасные отношения, как и с королевой Елизаветой II.

Наша первая беседа была прекрасной. У нас было много всего интересного, чтобы обсудить. Это был действительно отличный визит. Моя мама тоже любила королеву,

— признался Трамп.

Он добавил, что "будет здорово увидеть королеву во второй раз".