Дональд Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

На прошлой неделе стало известно, что 37-летняя Меган Маркл не станет присутствовать на встрече с американским лидером, 72-летним Дональдом Трампом, который завтра собирается приехать в Великобританию с официальным визитом. Герцогиня решила воспользоваться официальным поводом — своим декретным отпуском по уходу за малышом, пишет Сплетник.
Не секрет, что супруга принца Гарри недолюбливает президента США. Так, в 2016 году она открыто поддерживала его главного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Трампа же в интервью The Nightly Show она назвала "женоненавистником" и человеком, разрушающим общество изнутри.
На днях во время интервью с изданием The Sun в Овальном кабинете Трамп узнал о том, как отзывалась о нем Меган, и решил ей ответить в свойственной ему манере.
Что сказать, я этого не знал. Я не знал, что она такая злобная,
— заявил Трамп.
Затем он попытался исправиться и сказал, что уверен, что Маркл станет "очень хорошей американской принцессой, и она превосходно справится со своей ролью". Впрочем, объясниться пришлось еще раз, но уже в Twitter.
Я никогда не называл Меган Маркл "злобной". Это все сделано лживыми СМИ... Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!
— написал Трамп в своем микроблоге.
Известно также, что бывшая актриса грозилась переехать в Канаду в случае победы Дональда Трампа на выборах. Услышав об этом, президент ответил, что после его победы многие, наоборот, переехали в США.
Трамп рассказал в интервью, что намеревается обсудить с принцем Чарльзом экологические проблемы во время своего трехдневного визита в Великобританию. Ожидается, что их разговор повлияет на отношение американского лидера к Парижскому соглашению по изменению климата. Американский лидер также подчеркнул, что уже встречался с Чарльзом ранее и что у них прекрасные отношения, как и с королевой Елизаветой II.
Наша первая беседа была прекрасной. У нас было много всего интересного, чтобы обсудить. Это был действительно отличный визит. Моя мама тоже любила королеву,
— признался Трамп.
Он добавил, что "будет здорово увидеть королеву во второй раз".
В знак глубокого почтения Дональд Трамп совершит государственный визит в сопровождении своей супруги Мелании, а также четверых детей: Иванки, Тиффани, Эрика и Дональда Трампа-младшего, чтобы они как "следующее поколение" пообщались с принцами Уильямом и Гарри.