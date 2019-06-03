Фото: Собчак и Виторгана застукали во время отдыха на Кипре

Ксения Собчак поделилась в Instagram восторгом по поводу концерта американской певицы итальянского происхождения Лауры Перголицци. Выступление LP, как еще называют артистку, состоялось 2 июня на Кипре.

Поклонников телеведущей заинтересовал тот факт, что похожий ролик – только снятый с другого ракурса – выложил в своем микроблоге Максим Виторган. Бывшему мужу Собчак шоу тоже очень понравилось. Наблюдатели заключили, что экс-супруги специально сели подальше друг от друга, чтобы не спровоцировать слухи о воссоединении, но трюк не помог.

Во-первых, нового возлюбленного телезвезды Константина Богомолова на Кипре не заметили. Во-вторых, утром 3-го числа сладкую парочку застукали, когда они мило ворковали, лежа под горячим кипрским солнцем на соседних шезлонгах, сообщает StarHit.

Впрочем, поклонники Максима Виторгана и Ксении Собчак ожидали чего-то подобного. В прошлом месяце бывшие супруги вместе с сыном Платоном отдыхали в испанской Марбелье. Правда, идиллия длилась всего несколько дней – вскоре Собчак укатила в Италию на встречу с Богомоловым.