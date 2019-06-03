«Натуральное хозяйство»: Седокова похвасталась пышными формами
36-летняя экс-участница коллектива "ВИА Гра" показала, чем занимается в теплице, разрушив типичные представления о работе на даче.
Певица опубликовала снимок, на котором предстала в окружении растений, которые она пытается полить. Но, глядя на фото, хорошим садоводом ее вряд ли назовешь. Седокова позировала в откровенном наряде, демонстрируя пышные формы.
оклонники не могли не отреагировать на её заявление. Они отметили, что артистка выглядит просто шикарно. Однако одета абсолютно неуместно на фото. Кроме того, в натуральности "хозяйства", имея в виду формы, некоторые тоже засомневались.
Анна, простите, но у вас-то натурального ничего и не осталось...
А вы всегда в парник — на каблуках?
Это стёб? Если да, то отличное чувство юмора. Если нет, то все поржут просто над тобой.
Знойный фермер
Распущенные волосы, короткий топ, обтягивающая юбка и каблуки — составляющие образа, скорее, для модной вечеринки. Снимок Анна подписала многозначительной фразой "Натуральное хозяйство".