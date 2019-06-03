«Натуральное хозяйство»: Седокова похвасталась пышными формами

Певица опубликовала снимок, на котором предстала в окружении растений, которые она пытается полить. Но, глядя на фото, хорошим садоводом ее вряд ли назовешь. Седокова позировала в откровенном наряде, демонстрируя пышные формы.

оклонники не могли не отреагировать на её заявление. Они отметили, что артистка выглядит просто шикарно. Однако одета абсолютно неуместно на фото. Кроме того, в натуральности "хозяйства", имея в виду формы, некоторые тоже засомневались.