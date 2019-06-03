Пн, 3.06.2019
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Леди Гага рухнула на сцену с двухметровой высоты
ВИДЕО!

Lady Gaga Grammy auhindade jagamisel 2019.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Иногда даже сотни раз отрепетированный номер может пойти не по плану. Так случилось с популярной певицей Леди Гагой, которая всегда радует поклонников яркими шоу. На этот раз актриса во время своего выступления рухнула с двухметровой конструкции. 

Этот неприятный и травмоопасный момент попал на видео, которые фанаты Леди Гаги опубликовали в Instagram. На кадрах видно, как эпатажная звезда во время исполнения песни спускалась на сцену из огромной металлической конструкции и зацепилась. Певица сразу же потеряла равновесия, рухнув вниз. 

К счастью, Леди Гагу подхватили два танцора и не дали знаменитой певице травмироваться во время концерта. Самое интересное, что артистка продолжила петь и такой неприятный момент совсем не отразился на ее выступлении.  

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