Галкин восхитился смелостью Лободы, опубликовавшей фото с округлившимся животом
Певица с гордостью показала снимок периода беременности.
Светлана Лобода заглянула в недавнее прошлое, когда она еще была беременна младшей дочерью Тильдой. Певица опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует с обнаженным округлившимся животом.
«Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает», - подписала фото исполнительница.
Одним из первых на публикацию отреагировал Максим Галкин. Шоумен с нескрываемым восхищением написал в комментариях: «Свет, ну ты смелая! Такое фото. Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!».
Остальную часть публики, конечно, впечатлила сама Светлана.
Напомним, младшей дочери Лободы, Тильде, уже год. Ее отцом, как предполагается, является фронтмен известной немецкой группы RAMMSTEIN Тилль Линдеманн.