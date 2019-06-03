Галкин восхитился смелостью Лободы, опубликовавшей фото с округлившимся животом

Светлана Лобода заглянула в недавнее прошлое, когда она еще была беременна младшей дочерью Тильдой. Певица опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует с обнаженным округлившимся животом.

«Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает», - подписала фото исполнительница.

Одним из первых на публикацию отреагировал Максим Галкин. Шоумен с нескрываемым восхищением написал в комментариях: «Свет, ну ты смелая! Такое фото. Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!».

Остальную часть публики, конечно, впечатлила сама Светлана.