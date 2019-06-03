Пн, 3.06.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Галкин восхитился смелостью Лободы, опубликовавшей фото с округлившимся животом

Галкин восхитился смелостью Лободы, опубликовавшей фото с округлившимся животом
СМОТРИ!

Максим Галкин.

ФОТО: Instagram

Певица с гордостью показала снимок периода беременности.

Светлана Лобода заглянула в недавнее прошлое, когда она еще была беременна младшей дочерью Тильдой. Певица опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует с обнаженным округлившимся животом.

«Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает», - подписала фото исполнительница.

Одним из первых на публикацию отреагировал Максим Галкин. Шоумен с нескрываемым восхищением написал в комментариях: «Свет, ну ты смелая! Такое фото. Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!».

Остальную часть публики, конечно, впечатлила сама Светлана. 

Напомним, младшей дочери Лободы, Тильде, уже год. Ее отцом, как предполагается, является фронтмен известной немецкой группы RAMMSTEIN Тилль Линдеманн.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ