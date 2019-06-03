Львам нужно найти время для отдыха, а Дев ожидают деловые встречи: гороскоп на 3 июня

Скорее читайте астрологический прогноз на 3 июня для всех знаков Зодиака.
Овен (21 марта – 20 апреля)
День обещает быть спокойным и размеренным. А неожиданный визит друзей или родственников даст возможность приятно провести время, пишет Segodnya.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Звезды советуют трезво оценивать действительность и больше думать о том, как добиться желаемого, чем об отстаивании своих взглядов и убеждений.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Тщательно продуманные планы могут рухнуть из-за чужого влияния. Не пользуйтесь советами окружающих, избегайте неосторожных высказываний.
Рак (22 июня – 22 июля)
Этот день нужно провести в одиночестве, поскольку сегодня вам будет казаться, что все вмешиваются в вашу личную жизнь, хотя на самом деле это не так.
Лев (23 июля – 21 августа)
День благоприятен для путешествий, пеших прогулок, общения. Найдите в своем плотном графике время для отдыха и отправьтесь хотя бы в парк.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Сегодня вы можете строить планы, касающиеся работы и отдыха. День благоприятен для деловых встреч, самые важные из которых следует отложить на вечер.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Сейчас не самое удачное время для решения личных дел. Ваши надежды могут быть разрушены с самого начала. Займите выжидательную позицию.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
День будет довольно напряженным, придется решать несколько проблем одновременно. Если сумеете настроиться на результат, то все у вас получится.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Слишком легкомысленное отношение к работе может не только отрицательно сказаться на вашей деятельности, но и стать причиной конфликта с шефом.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Поэтому никаких серьезных решений сегодня принимать не рекомендуется.
Водолей (21 января – 19 февраля)
День благоприятен для планирования. Не прислушивайтесь к чужому мнению. Действуйте только так, как считаете нужным, и тогда добьетесь успеха.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Если у вас появятся новые идеи, поспешите воплотить их в жизнь. В противном случае кто-то другой может додуматься и реализовать задуманное вами.