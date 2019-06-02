«Слишком туго»: на Ксении Собчак разошлось платье

Ксения выложила фото и видео, в которых анонсировала премию "МУЗ-ТВ". Внешний вид телеведущей подписчики не оценили. Черное платье в мелкий белый цветочек разошлось на животе, на шее - колье из крестов.

"Как можно такое фото выставить. Пуговицы разошлись, пузо видно", "Платье трещит по швам…", - комментировали подписчики. Колье Ксении некоторые назвали "ПВО от сглаза", другие предположили защиту "от вампиров".