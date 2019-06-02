Вс, 2.06.2019
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«Слишком туго»: на Ксении Собчак разошлось платье

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Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

Недавние публикации светской львицы и телеведущей Ксении Собчак в социальной сети Instagram подверглись жесткой критике со стороны подписчиков. Фолловеры отметили, что платье на Собчак вот-вот лопнет, пишут Аргументы.

Ксения выложила фото и видео, в которых анонсировала премию "МУЗ-ТВ". Внешний вид телеведущей подписчики не оценили. Черное платье в мелкий белый цветочек разошлось на животе, на шее - колье из крестов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Как можно такое фото выставить. Пуговицы разошлись, пузо видно", "Платье трещит по швам…", - комментировали подписчики. Колье Ксении некоторые назвали "ПВО от сглаза", другие предположили защиту "от вампиров".

"Красиво одеться - это не про тебя, вечно, как бабуля в деревне", - не унимались хейтеры, многие из которых "докопались" и до бровей Собчак: мол, слишком невыразительные. Сама же Ксения традиционно хранит молчание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

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