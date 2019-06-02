Четыре знака Зодиака, для которых вся жизнь — игра

Для кого хаос - источник драйва? Вот четыре знака Зодиака, которые смотрят на жизнь, как на увлекательную игру:

1) Близнецы

Близнецы куда переменчивее погоды. Они могли бы считаться абсолютно несносными, если б не были так обаятельны.

Близнецы общительны, вести с ними беседы чрезвычайно приятно, а к тому же интересно - на их долю выпадает масса приключений.

Активные и деятельные, Близнецы берутся за миллион дел одновременно, но до конца доводят лишь наиболее легкие, да еще, пожалуй, два-три самых важных для себя.

Близнецы легки на подъем и неуловимы. При этом присутствие Близнецов всегда ощущаются – не прилагая абсолютно никаких усилий такие люди, что называется, «делают погоду».

2) Дева

Девы имеют собственную точку зрения на многие вопросы, но берутся отстаивать ее только в споре с достойными и интересными противниками.

Дева стремится к материальному достатку, любит земные блага, но часто живет скромно. Они легко сходятся с людьми и приятны в общении, но по натуре все же одиночки, к тому же развлечениям предпочитают труд.

Главное для Девы — стать профессионалом с большой буквы. Обычно трудолюбивы, работают много и являют собой пример надежности и предусмотрительности. Терпение — одно из лучших качеств настоящей Девы.

3) Рыбы

Даже при всем желании окружающим вряд ли удастся вывести Рыб из себя: ни скандалы, ни обвинения, ни бурные сцены не способны по-настоящему лишить их глубокой внутренней гармонии.

Их нежную, чувствительную душу, которая скрывается под безмятежной оболочкой, нетрудно разжалобить и заставить сопереживать. Они готовы бескорыстно помочь всем чем только смогут.

Житейские проблемы почти не затрагивают их. На поверхности океана могут бушевать любые бури, но им не проникнуть в глубину – туда, где мир безмолвен и прекрасен и где Рыбам принадлежат все тайны Вселенной и все сокровища Земли.

4) Стрелец

Более-всего Стрелец ценит свободу - и физическую, и свободу чувств. Это его главный идеал. Важнейшей из всех свобод является для него личная.

Она необходима ему не как очередная эгоистическая блажь, а как кислород, без которого нечем дышать. Стрелец - человек увлекающийся. Идет туда, куда все.

Но если дружный табун не меняет курса, Стрелец из духа противоречия отправляется искать новую дорогу, цель и Синюю Птицу. Проторенные дорожки и житье по распорядку не для него.