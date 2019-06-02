Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

СКОРПИОНЫ (24 октября – 22 ноября)

О покое забудьте, приготовьтесь встретиться тет-а-тет с болезненными ситуациями, которых доныне избегали, но увы, их надо мужественно пройти. Если очутились между двумя "стульями", попали в зависимость от чужих ресурсов, метаясь в экстремальной атмосфере, рисковать, вопреки всем преградам, – нужно. "Пан или пропал", будет зависеть от долгов перед любимыми, друзьями. Сумеете переплавить бурную страсть в серьезные дружеские отношения, превратить любовниц (ков) в друзей – создадите трамплин в будущее. Удача витает в далеких краях, зарубежье, смело отправляйтесь в туристическое путешествие (эмиграцию, на заработки нет резона), дома — никакой пользы (еще год). Соседей, родственников, знакомых обходите стороной, иметь с ними серьезных дел нет

Личные сокровенные желания (они разнообразны), что сигналят из прошлого, священны, – старайтесь из воплотить до 11 августа.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября – 22 декабря)

Вокруг накаляется атмосфера конфронтации, активизировались открытые соперники. Они властные, обладают рычагами влияния. Но ваша задача — не нокаутировать их, а превратить в надежных союзников и объединиться ресурсами для дальнейших совместных действий. Если вчерашний враг стал единомышленником -- это чрезвычайное достижение для вас. Так держать! Сейчас вы любимцы публики, харизма завораживает, двери везде открыты, и это апогей влияния на всех фронтах, пришло время реванша, ибо победить, сломать вас — невозможно.

Что касается желаний и возможностей, здесь коса нашла на камень.

Не гребите с алчностью только к себе, в итоге, все потеряете. Дайте возможность другим процветать и богатеть. Ваш заклятый враг - низменное эго, которое следует закрыть под замок аскезы.

КОЗЕРОГИ (22 декабря – 20 января)

Работы — море, разгребайте накопившиеся трудовые завалы. Сейчас вы мастер на все руки, пчелка-труженица, среди коллег — вне конкуренции, берите вспомогательные обязательства, не чуждайтесь левых подработок, время ковать деньги. И наслаждаться романтическими увлечениями, совмещая гармонично труд и развлечения.

Если возникнут разногласия, избегайте скандалов, градус конфликтности высок, следует любой ценой гармонизировать отношения, даже идти на попятную. Дайте шанс партнерам проявить себя, пускай рулят и самоутверждаются, а вам это совершенно не нужно. Тут — пройденный этап. Мир и согласие –вот ваши надежные друзья. Внимание супружеским парам: отдайте бразды правления половинке.

ВОДОЛЕИ (21 января – 19 февраля)

Вы на романтическом гребне, воодушевление фонтанирует, активизируя эндорфин удовольствий, толкая на любовные приключения, пробуждая артистические таланты. Отбросьте навязчивые проблемы (это вампиры) и живите играючи. Жизнь нынче — это увлекательный бал-маскарад, где каждый вокруг играет свою роль, пряча истинную суть за маской. И вы не подкачайте, перевоплощайтесь в нужный момент и подыгрывайте.

У брачных пар снова медовый месяц, любовная идиллия приобретает новые благоухающие краски.

Но делу — время, а потехе — час. Абстрагироваться от работы, бездельничать — противопоказано, ваша задача — активно с максимальной продуктивностью трудиться, тянуть воз не из-под палки, а, а с радостью, вкладывая душу в работу. Смысл заключается не в деньгах (лишь бы заработать!), а в самом рабочем процессе. Помогайте коллегам, близким, будьте исполнительны и ответственны, не прячьтесь от трудностей, смело их преодолевая, вы открываете двери в счастливое будущее. Друзей берегите, как зеницу ока, и помните: старый друг, с которым в свое время пуд соли съели, – самый верный и надежный покровитель.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Неделя предстоит кризисная. Дом и работа, хоть разорвись пополам. Всем нужно угодить, везде успеть. Под родным кровом назревает модернизация (у многих смена места жительства), генеральная уборка, ремонт. Личная жизнь переходит в новую фазу, где правят балом возлюбленные, дети. Имитировать чувства –себе во вред. Вам следует воспламенить сердце и с искренним воодушевлением наполнять окружающий мир трепетными чувствами. Влияние личной любви имеет судьбоносное значение для всех, кто находится нынче в вашей орбите. А если внутри лед—плохой симптом. Да, ныне многие несчастны от безразличия партнеров. Но это нужно перетерпеть, и вопреки всему любить самозабвенно, не рассчитывая на взаимность. Она придет позже.