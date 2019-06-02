Вс, 2.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Мать доказала, что даже в 57 лет может дать фору своей дочери, став блогером

Мать доказала, что даже в 57 лет может дать фору своей дочери, став блогером

PIC BY IAIN WATTS/ MERCURY PRESS (PICTURED: DAUGHTER MISHA (L) WITH MUM KASHA GRIMES) A mum and her daughter proved good looks run in the family by both becoming beauty queens. Kasha Grimes, 53, recently made her debut on the catwalk after being inspired by her 16-year-old daughter, Misha, to take up the pageant life. Misha has competed in pageants since she was 13-years-old and proud mum Kasha followed in her footsteps by being named as first runner-up in the Mrs Galaxy UK event this month. The blonde pair, from Cotswolds, are often mistaken for sisters and Misha admits she is hoping to enter more competition with her mum in the near future. SEE MERCURY COPY.

ФОТО: / Caters News Agency

Каша Граймс из Глостершира, Англия, всегда гордилась своими красавицами дочками, одна из которых является вполне успешным инфлюенсером в "Инстаграме". Ради смеха мама скопировала пару образов дочери, повторив её фото, и внезапно обрела небывалую популярность, пишет Лайф.

Каша начала свой проект в марте этого года, и на неё в "Инстаграме" уже подписано более 20 тысяч пользователей. Женщина стала знаменитой из-за своей красоты и удивительно хорошей формы. Всё начиналось как шутка, но теперь мама двоих детей считает своим долгом показать всем женщинам её возраста, что после пятидесяти жизнь только начинается.

Каша Граймс

ФОТО: / Caters News Agency

Подписчики одобряют и поддерживают поведение Каши и её фото, на которых она часто позирует со своими дочерьми — Мишей и Аней. Также женщина ведёт свой канал на "Ютубе", где рассуждает о моде, стиле, отношениях и о том, как сохранить молодую внешность. Женщина даже стала амбассадором известной фирмы по производству одежды, пишет The Sun.

Каша Граймс

ФОТО: / Caters News Agency

Но находятся и недоброжелатели. А всё дело в том, что PrettyLittleThing — компания, с которой сотрудничает Каша, — ориентирована на молодую аудиторию, поэтому и наряды у неё зачастую открытые или короткие. Неподобающая для солидного возраста одежда и вызывает споры.

Миша Граймс

ФОТО: / Caters News Agency

"Такое нельзя носить в 30, а вы это надеваете в 57. Так нельзя!", - написал пользователь "Ютуба"

"Я могу носить что угодно, я же не невидимая! И в 57 я решила делать это ради таких же зрелых женщин, как я", - ответила Каша.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ