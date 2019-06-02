Мать доказала, что даже в 57 лет может дать фору своей дочери, став блогером

Каша начала свой проект в марте этого года, и на неё в "Инстаграме" уже подписано более 20 тысяч пользователей. Женщина стала знаменитой из-за своей красоты и удивительно хорошей формы. Всё начиналось как шутка, но теперь мама двоих детей считает своим долгом показать всем женщинам её возраста, что после пятидесяти жизнь только начинается.

Каша Граймс ФОТО: / Caters News Agency

Подписчики одобряют и поддерживают поведение Каши и её фото, на которых она часто позирует со своими дочерьми — Мишей и Аней. Также женщина ведёт свой канал на "Ютубе", где рассуждает о моде, стиле, отношениях и о том, как сохранить молодую внешность. Женщина даже стала амбассадором известной фирмы по производству одежды, пишет The Sun.

Каша Граймс ФОТО: / Caters News Agency

Но находятся и недоброжелатели. А всё дело в том, что PrettyLittleThing — компания, с которой сотрудничает Каша, — ориентирована на молодую аудиторию, поэтому и наряды у неё зачастую открытые или короткие. Неподобающая для солидного возраста одежда и вызывает споры.

Миша Граймс ФОТО: / Caters News Agency

"Такое нельзя носить в 30, а вы это надеваете в 57. Так нельзя!", - написал пользователь "Ютуба"