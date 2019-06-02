«Я же не пожилых люблю»: Галкин признался, что хотел развестись с Пугачевой

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин впервые признался, что в супружеской жизни с Аллой Пугачевой у них был кризис в отношениях, в результате чего после одной крупной ссоры он даже хотел развестись с Примадонной, пишет TopNews.

По его словам ситуацию спасло то, что ему надо было уезжать на гастроли, и в итоге длительная разлука с женой все раставила на свои места. Впрочем, больше за 8 лет совместной жизни супруги не доводили отношения до «пожарного состояния».

Юморист также высказался о разнице в возрасте с Пугачевой, по поводу которой его до сих пор подкалывают. Его эти шпильки по поводу мезальянса уже не трогают.

В разговоре с одним из шоуменов Youtube Галкин откровенно ответил на вопрос, что будет, когда он сам достигнет того возраста, в котором сегодня пребывает его звездная супруга. Не собирается ли он наверстать ли упущенное, взяв в жены молодую?

«Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга», - заявил пародист.

Как заверил Максим, Алла для него всегда будет избранницей номер 1, и в его жизни будет только одна жена.