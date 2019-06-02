Наташа Королева странцевала стриптиз на свое 46-летие

А после концерта устроила небольшой ужин для близких друзей. Поздравить артистку пришли ее звездные коллеги - Стас Михайлов, Нелли Кобзон, Надежда Бабкина, Ида Достман. Имениннице достались цветы, улыбки, нежные поздравления и роскошный торт. Кондитерское чудо, украшенное лягушкой и вишенками, певице тоже преподнесли друзья. Наталья давно собирает фигурки лягушек, так что зеленая жаба в короне появилась на ее именинном торте отнюдь не случайно.

Во время концерта Королева продемонстрировала еще один подарок поклонников - корону из богемского стекла, которую ей преподнесли накануне дня рождения. Авторское украшение выполнено в единственном экземпляре специально для Королевой. Наталья рассказывала в Instagram, что долго искала под корону подходящее платье. И нашла с большим трудом. На сцене певица похвасталась обновкой - облегающий розовый наряд с глубоким декольте идеально подчеркнул пышные прелести певицы.

В свой день рождения Наташа не удержалась и доказала, что с годами она становится только краше. Перед концертом певица записала на видео эротический танец с элементами стриптиза и выложила ролик в Instagram. Артистка нарядилась в розовый парик и салатовый пиджак и томно станцевала под песню собственного исполнения.

- Принцы все стареют, принципы уходят. Я же красивею, выгляжу по моде. Что тебе еще надо, многое умею. Я твое торнадо, твоя Кассиопея, - спела Наташа, потихоньку расстегивая пиджак и распахивая его на камеру. Под жакетом у Королевой оказалось облегающее кружевное боди.

- Ну здравствуй, 46-я годовщина, - подписала Королева свой пост.

На видео моментально отреагировал муж Натальи Сергей Глушко. Тарзан оставил в комментариях поздравление:

- С Днем рождения, моя Королева! Люблю тебя! - написал Сергей.